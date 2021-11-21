荷蘭民眾不滿政府防疫措施而發起的示威活動今天進入第2天，民眾朝員警丟擲石塊和煙火，並縱火焚燒腳踏車。警方說，海牙有7人遭警方逮捕，5名警察受傷。

法新社記者看到警方在海牙（The Hague）勞工階級社區逮捕至少1人，今天在其他地方爆發的示威活動規模較小，過程也大致平和。

在昨晚鹿特丹的示威中，員警鳴槍示警，造成鹿特丹3人受重傷住院，51人被捕。

荷蘭13日起對餐廳、商店和運動活動等，實施至少3週的冬季防疫措施，成為第一個再祭部分封鎖令的西歐國家。

政府也計劃對未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾採取限制行動，民眾因而走上街頭抗議，進而發生暴亂。

今天稍早，數千名不滿最新防疫措施的民眾齊聚阿姆斯特丹，比利時邊界附近的布雷達（Breda）也有千人聚集，拉起「不要封城」的布條。

主辦單位表示，他們反對總理呂特（Mark Rutte）不讓未接種民眾進入酒吧和餐廳的計畫，「人們想要享受生活，所以才會來到這裡」，「但我們不是暴民，我們沒有鬧事」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101121