為持續滿足全國穩定用電需求，台電15日啟動電力交易平台，過去試營運近1個月已貢獻近8000MW-hr(百萬瓦-小時)輔助服務容量、交易金額逾400萬元，未來商機潛力上看百億元。
台電指出，發電與用電量及電網頻率的動態平衡，過去遇突發電力變化多由大型發電機組救援，台電去年7月攜手企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統，跳脫既有蓋電廠、買機組運轉思維，今年7月電力交易平台揭牌、廣招民間「電力神隊友」，15日電力交易平台邁入正式營運，也是台灣電力轉型的劃時代里程碑。
為持續滿足全國穩定用電需求，台電15日啟動電力交易平台，過去試營運近1個月已貢獻近8000MW-hr(百萬瓦-小時)輔助服務容量、交易金額逾400萬元，未來商機潛力上看百億元。
台電指出，發電與用電量及電網頻率的動態平衡，過去遇突發電力變化多由大型發電機組救援，台電去年7月攜手企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統，跳脫既有蓋電廠、買機組運轉思維，今年7月電力交易平台揭牌、廣招民間「電力神隊友」，15日電力交易平台邁入正式營運，也是台灣電力轉型的劃時代里程碑。
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