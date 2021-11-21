台電投入逾20億元打造的全國首座專供離岸風電併網用的基地-彰一開閉所，提早半年上線，今日正式啟用。(台電提供)

台電投入逾20億元打造的全國首座專供離岸風電併網用的基地-彰一開閉所，提早半年上線，今日正式啟用。台電表示，台電配合離岸風電加強電力網計畫於彰濱建置彰一開閉所，協助彰化外海北側廊道離岸風電業者，將發出電力併入全國電網，彰一啟用後提供1.5GW併網量(150萬瓩)，預計2024年可再增加1GW併網容量，後續搭配預計2025年上線的彰工升壓站、永興開閉所，可提供彰化離岸風場6.5GW併網需求。

台電今於彰一開閉所舉辦「彰一開閉所啟用典禮暨彰工升壓站祈福儀式」，由台電董事長楊偉甫主持，並有行政院院長蘇貞昌、經濟部部長王美花與彰化縣副縣長洪榮章等出席。

台電說明，開閉所是離岸風電併網的關鍵樞紐之一，如同家中分電箱，扮演電力「中繼站」角色，協助電源引接及分送用電，離岸風電傳輸上岸後，透過開關設備將電力併入全國電網供民眾使用。

台電指出，目前彰化外海共9座離岸風場，裝置容量達4.064GW，為讓海纜上岸環境影響最小化，台電配合政府規劃的「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」，於鹿港外彰濱崙尾工業區的北側廊道及芳苑的南側廊道附近合適地點，建置彰一開閉所、彰工升壓站及永興開閉所三座併網基地，可容納前述風場及提供未來區塊開發風場多條海纜上岸，集結併入電力網，總併網量達6.5GW。