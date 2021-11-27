香港《文匯報》報導，作為中國最大天然氣儲氣庫的中國石油新疆油田呼圖壁儲氣庫26日起開始向西氣東輸管網供氣，目前，該儲氣庫13口天然氣井生產高效有序，預計12月再投產3口新井，屆時日採氣量最高可達到3000萬立方公尺，能夠保障6000萬個家庭每日用氣，惠及人口近2億人。

中國石油新疆油田呼圖壁工作人員操作設備流程。（文匯報）

呼圖壁儲氣庫是西氣東輸二線首座大型儲氣庫，具備季節調峰和應急儲備雙重功能。預計今冬明春可向西氣東輸二線和北疆環網供應天然氣23.8億立方公尺，對保障西氣東輸穩定供氣、緩解新疆北部冬季用氣緊張具有重要作用。

從呼圖壁儲氣庫誕生之日起，冬季保供就成為它的責任與使命。為備足「冬糧」，新疆油田於3月18日就啟動呼圖壁儲氣庫第九注氣周期生產；9月23日超額完成第九注氣周期生產任務，較計畫任務超注1.8億立方公尺；11月8日開始第九輪採氣。

作為大陸國家重點工程項目，呼圖壁儲氣庫於2013年6月建成投產，是中國石油第一批投產的儲氣庫。截至目前，共完成「九注八採」，累計注採氣量均逾百億立方公尺，有力保障了冬季天然氣的供應。本月初，北疆地區遭遇今冬首次大範圍寒潮雨雪天氣，疆內及西氣東輸沿線企業生產、民眾生活用氣量逐步上升。

針對冬季生產特點，呼圖壁儲氣庫抓緊落實新井產能，深挖老井潛力，深化「一井一策」管理，加強採氣井產能動態評價，科學開展最大產能測試、生產壓差優化，逐井落實氣井最大產能。