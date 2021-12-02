全球微型泵閥大廠科際精密前十月合併營收11.14億元，年成長15.95％，改寫同期新高。第三季客戶缺晶片、馬來西亞及南越封城而影響PCB板取得，營收及獲利雙雙下降，呈現旺季不旺，前三季EPS由去年同期4.02元降至3.76元，第四季出貨可望回升而與去年同期相當。

科際今（2）日下午將參加永豐金證券舉辦法說會，說明前三季營運結果及明年營運展望。

科際生產微型氣泵、水泵及水閥為大宗，應用在汽車、醫療器材及家電三大領域，今年、未來二至三年，家電占營收比重大約五成、醫療器材占比三成、汽車營收比重二成。

科際表示，第三季向來是膠囊咖啡機出貨旺季，膠囊咖啡機客戶在大陸、泰國及馬來西亞三地有代工廠，但因馬來西亞及越南七月爆發疫情而封城，導致PCB板取得不順，加上膠囊咖啡機晶片缺料，連帶科際第三季部分出貨遞延至第四季，第三季合併營收為3.89億元，本業獲利0.56億元、稅前盈餘0.62億元、本期淨利0.46億元，EPS也從去年同期2.25元降至1.56元。

科際前三季合併營收10.13億元、本業獲利1.35億元、稅前淨利1.45億元、本期淨利1.11億元，EPS由去年同期4.02元降至3.76元。前十月合併營收11.14億元，年成長15.95％。