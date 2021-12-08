MOSFET廠力士（4923）公布2021年11月合併營收為9233萬元，再創歷年同期新高記錄，並較去年同期的8603萬元成長7.32％。累計2021年前十一月合併營收達10億1千萬元，正式突破10億大關，同步改寫歷年同期新高，大幅年增69.34％。

力士表示，受惠公司戮力深化中、低壓MOSFET市場之PC、NB及智慧型手機等應用領域業務表現，尤其今年全球8吋晶圓供需失衡情況下，加劇MOSFET市場缺口擴大，憑藉力士持續積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能。

加上今年初推出應用國際筆電大廠充電變壓器之新一代ETG專利系列MOSFET產品銷售佈局等多方效益顯現，挹注今年整體營收表現隨著MOSFET產品成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務動能強勁，持續締造單月營收保持年增率正成長之優異成績。

力士指出，觀察全球8吋晶片缺貨潮持續延續至2022年，不僅推升意法半導體、達爾及安森美等國際知名IDM大廠MOSFET交期持續延長，考量整體產能供給進而國際知名IDM大廠調整接單轉向高毛利的工業、車用及航太應用的MOSFET市場，更進一步加劇中、低壓MOSFET產能排擠效應，使得中、低壓MOSFET市場持續供不應求。

展望未來營運，力士持審慎樂觀看法。力士表示，公司將持續以穩定的產品品質及供貨量等高度的競爭力，持續開拓接單市場範疇，拉升公司於單一PC/NB產品的滲透率表現。

同時，公司經營團隊積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避開產品價格競爭，在新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，且客戶對於產品品質與穩定度皆有高度認可，力士有望隨著主要客戶的需求持續增加，增添公司新一波營運成長動能，以期未來營運更上層樓。