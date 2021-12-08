永光（1711）因醫藥化學品業績翻倍躍進，色料、特用化學品出貨成長近四成，營運動能活絡放大，11月營收8.36億元，月增10.88％，年成長26.7％；前11月營收84.16億元，年增20.6％。

此外，反映原料成本而調整售價及TMAHR部分工程款認列，三福化（4755）10月營收5.18億元，創單月新高；11月營收續揚達6.1億元，月增17.76％，年成長88.99％；前11月營收42.68億元，年增21.94％。

永光指出，11月醫藥化學品年增194％、色料與特用化學品同步年增39％，碳粉也增長6％，至於電子化學品則年減10％。在各產品營運持續復甦推進，前11月營收年增20.6％；其中，特用化學品成長37％，醫藥、色料化學品業績分別年增22％、21％，電子化學品也交出10％年增表現，碳粉則成長4％。

三福化營運包括基礎化學品、精密化學品及新興化學品；投入光電產業廢水處理技術，為國內首家自行開發出TMAHR技術公司，可區分為面板級、半導體級。新興化學品TMAHR穩健成長，前三季獲利年增22％，EPS 3.69元。

三福化越南年產3200噸材料新廠第四季投產，主為下游太陽能板化學品；氣體廠明年投產。因應高階IC封裝製程改變，三福化推出可回收光阻劑剝離劑，台灣南科的IC顯影液製程則加以優化。