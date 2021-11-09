光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏為患者進行檢查，術後3個月狀況穩定。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

51歲罹患舌癌的莊先生日前接受舌腫瘤及頸部淋巴切除手術結束後不久，突發致命性心律不整，光田綜合醫院醫療團隊第一時間進行心肺復甦術（CPR）急救，穩住生命跡象，沒想到6小時內又發生兩次心律不整，三次都在鬼門關邊緣救回，一度被認為「救回來也可能是植物人」，卻奇蹟似沒有任何腦損傷；如今3個月過去，莊先生已可以正常行走且狀況穩。

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏表示，當時為莊先生進行舌腫瘤及頸部淋巴切除手術過程順利，沒想到在術後沒多久，突發致命性心律不整，手術與麻醉科醫療團隊第一時間執行CPR搶救，並持續給患者急救藥品及升壓劑，保持心臟的功能，10分鐘恢復心跳。

隨後將患者送到內科加護病房觀察，又發生兩次心律不整，第一次急救 20分鐘後恢復心跳；第二次急救持續超過50分鐘，心律卻沒有任何起色。光田綜合醫院心臟內科黃世忠主任擔任急救小組指揮官，將近10位的心臟內科、耳鼻喉科、加護病房醫護團隊聯手施行高級心臟救命術（ACLS），好幾度認為已經不樂觀，向家屬表明做好心理準備，就算救回來也可能是植物人，在急救60分鐘後，患者才漸漸有生命跡象，心律恢復穩定，家屬與醫護同仁都備感振奮。

經由心臟外科醫師蘇銓男為患者裝上葉克膜，讓血壓維持穩定，2天後患者恢復意識且神智清醒，4天後脫離葉克膜轉一般病房，一周後出院。主任黃世忠說，進行心導管檢查後，發現原因竟是「心臟冠狀動脈痙攣」誘發第二型心肌梗塞與致命性心律不整，不易察覺且難以診斷，當發生時如沒及時搶救恐威脅生命。

內科加護病房吳明峰主任強調，一般患者在CPR 30分鐘救回來高機率因缺氧成為植物人，但團隊的積極搶救，讓莊先生奇蹟似的沒有任何腦損傷。內科加護病房護理長楊雅筑、護理師李思誼說，急救狀況好幾度危急不樂觀，如今看到病人復原那麼好，而且沒留下任何後遺症，覺得非常欣慰。

6小時內歷經3次鬼門關前救回，莊先生感謝醫護團隊沒有放棄，他回想當時，急救過程中，躺在病床上隱約聽到家人與護理師的聲聲呼喚加油，告訴自己一定要勇敢堅強活下去。如今回診追蹤檢查狀況穩定，表示知道自己有三高、家族性心臟病史，但卻一直忽略沒有進一步的檢查治療，而現在認為沒有比健康更重要的事，因此暫時辭掉水泥工的工作好好休養，享受生活。