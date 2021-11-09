屏東海生館冬季全新活動「璀璨之海：共生的海洋日常」登場，除展出6種具有共生行為的海洋生物，如模樣十分吸睛的性感蝦及拳擊蟹。（謝佳潾攝）

屏東海生館冬季全新活動「璀璨之海：共生的海洋日常」登場，並同步推出企鵝寶寶寫真展，首度公開今年新生企鵝寶寶的珍貴畫面。（謝佳潾攝）

屏東海生館冬季全新活動「璀璨之海：共生的海洋日常」登場，並同步推出企鵝寶寶寫真展，首度公開今年新生企鵝寶寶的珍貴畫面。（謝佳潾攝）

屏東海生館冬季全新活動「璀璨之海：共生的海洋日常」登場，除展出6種具有共生行為的海洋生物，如模樣十分吸睛的性感蝦及拳擊蟹外，隨著企鵝寶寶陸續誕生，也同步推出企鵝寶寶寫真展，首度公開今年新生企鵝寶寶的珍貴畫面。

屏東海生館指出，因應近年來「共生」成為熱門討論關鍵字，加上多元共存的環境似乎也是最大公約數解答，所以特別企劃該次活動，共展出6種具有共生行為的海洋生物，包含與海葵共生的小丑魚、安波托蝦、海葵蟹、寄居蟹、拳擊蟹等。

海生館介紹道，安波托蝦因移動時常前後晃動腹部，彷彿不斷扭屁股十分可愛，而有「性感蝦」的稱號；屬於細螯蟹屬的拳擊蟹，則因雙螯常舉海葵捕獲更多食物，像戴拳擊手套般而得名；另與海葵共生的寄居蟹更是直接揹著海葵走，換殼時也會將海葵搬到新的殼上，是十分為人熟知的互利共生生態。

而配合進入企鵝繁殖季，海生館也同步推出企鵝寶寶寫真展，館方說，今年共復育十餘隻企鵝，寶寶們已破殼而出、由親鳥照護中，而飼育人員也每天記下企鵝親子間的可愛畫面，便趁勢展示這些珍貴寫真照，並透過擬人化視角加上旁白，如各種內心獨白般令人莞爾。

海生館提醒，「璀璨之海：共生的海洋日常」即日起展至明年1月2日止，歡迎大家前來暢遊海生館。