優人神鼓13日以「天地共舞」為題在屏東縣民公園戶外公演，吸引大批民眾爭睹國際級藝術饗宴。（謝佳潾攝）

優人神鼓13日以「天地共舞」為題在屏東縣民公園戶外公演，吸引大批民眾爭睹國際級藝術饗宴。（謝佳潾攝）

優人神鼓13日以「天地共舞」為題在屏東縣民公園戶外公演，吸引大批民眾爭睹國際級藝術饗宴，舞者剛柔並濟的肢體表演、融合氣勢磅礡的鼓聲，完美達到藝術與地景合一，全程長達1個多小時無冷場，只有醉心其中感受天地之美。

優人神鼓13日以「天地共舞」為題在屏東縣民公園戶外公演，吸引大批民眾爭睹國際級藝術饗宴。（謝佳潾攝）

周末午后，大批民眾攜家帶眷來到屏東縣民公園，爭睹享譽國際的優人神鼓演出，屏縣府文化處指出，這場「天地共舞」戶外公演，將屏東縣民公園打造成沉浸式劇場，在地景劇場、在水一方、祕境花園、地坑及糖晶體廣場等5處獨特地景空間，演出多首磅礡擊樂與經典劇目〈聽海之心〉。

優人神鼓13日以「天地共舞」為題在屏東縣民公園戶外公演，吸引大批民眾爭睹國際級藝術饗宴。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安參加開演前的祈福儀式，帶領大家誠心祈福，期盼在後疫情時代，透過藝術展演傳遞溫暖療癒的力量，同時也藉由屏東縣民公園的優質場地，讓民眾不只是定點看表演，還可以跟隨著表演者一同飽覽整個園區，充份感受地景與藝術融合的精彩對話。

優人神鼓的表演融合藝術、武術、舞蹈等演出，為觀眾帶來感官與心靈的藝術饗宴。舞者剛柔並濟的肢體表演，融合氣勢磅礡的鼓聲，讓人目不轉睛，經典劇碼「聽海之心」水上演出，更將藝術與地景合而為一，撼動身心靈的精彩表演，讓民眾大呼感動。

現場觀眾沉醉在震撼的樂聲與節奏，靜心感受天地之美，全程1個多小時的表演，民眾忍不住直呼「太精彩了」、「很過癮」。

文化處說，屏東縣民公園已連奪10座國際講座，是全台首座工業遺構水岸公園，除提供縣民散步休憩，縣府更規畫《日落劇場》於每周末六、日午後邀請國內表演藝術團隊，用豐富的藝文饗宴滿足民眾，營造多元化、可近性的休閒空間。