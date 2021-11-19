台中市土地寸土寸金，但不少畸零地遭閒置，更有面積較大畸零地，地主未出面主張土地權益，被民眾占用充作免費停車場，建設局表示，與交通局及相關單位勘查努力，符合地方期待，另土地若能合併做最大化利用，將透過交還該管單位使用規畫。

市議員朱暖英指出，不少畸零地，土地主管機關為建設局，南屯區黎明里，就很多這種欠缺規畫的「公有畸零地」。

但因沒有鄰里民眾反映，建設局就放任公有畸零地自生自滅，建設局似乎沒有好好盤點，善盡規劃管理的責任，實在是可惜。

朱暖英說，細兒212綠地，因未妥善管理，導致雜草叢生，甚至演變成垃圾堆，大大的影響市容；所幸向建設局反映之後，經規畫整理，才變得乾淨美觀，原市區的土地，可以說寸土寸金，這樣的公有畸零地，在南屯區仍有好幾處。

朱暖英認為建設局，該對公有畸零地進行盤點清查，也該逐筆規劃土地用途與整理美化，來讓市容環境更好；特別是考量市區人口密集的問題，車位一位難求，如果有面積較合宜的公有畸零地，可與交通局一同規劃，做收費停車場，才不會讓公有畸零地荒廢且產生亂象。

建設局長陳大田表示，會與交通局及相關單位一起勘查努力，符合地方期待，另土地若能合併做最大化利用，將透過交還該管單位使用規畫。