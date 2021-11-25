台中市公共自行車iBike前30分鐘免費，市府交通局明年編列1億元經費補助，25日在交通地政委員會審查時，引起藍綠市議員的質疑，得標廠商已賺那麼多錢應減半縮為前15分鐘免費，或廠商與民眾各付一半，不要讓民眾沒事騎著玩增加市府負擔。交通局長葉昭甫強調，未來會朝使用者付費規畫。

台中市議會交通地政委員會25日審查交通局預算，其中，iBike前半小時補助預算明年度編列1億元，遭到市議員強烈質疑；要求朝「使用者付費」或由廠商吸收一半，以免淪為「錢坑」。

市議員劉士州指出，騎iBike前半小時免費，基於使用者付費原則，加上站點愈來愈多，目前已達到800多站未來更達1000多站，他要求交通局應該只優惠15分鐘，不要讓民眾騎著玩都不用錢。何文海說，明年補助1億元廠商賺這麼多，要求廠商提出財務報表及回饋機制。

謝明源說，公共自行車從2015年起開始補助，編列經費從3000萬元膨脹至今，每年市府要支出1億元，應全面檢討，否則變成錢坑，一定要朝使用者付費轉型；尤其2.0規畫1000個站點，全面設置下去等於要補助越來越多，這樣很不合理。

陳政顯表示，批交通局「不把錢當一回事」，倍增計畫的合約應該和廠商洽談前30分鐘免費，各出一半？中市府每年編列1億元補貼，錢讓廠商賺走，要求交通局重新檢討。

葉昭甫強調，交通局將訂定「交通行動服務計畫，混合不同運具的套票概念來規畫，讓民眾在台中市搭配套票組合，如捷運及自行車搭乘優惠等，正在努力規畫中。