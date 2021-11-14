饒舌歌手K. Swo與好友陳芳語（Kimberley）在新歌〈(Not) Over You〉ＭＶ飾演一對情侶，導演特別租借豪宅、名車取景，原本有場小倆口在草地上打滾的激情戲，但因為天雨，臨時改成撐傘在雨中追逐的「愛情長跑」戲，兩人演來頗為浪漫，從小就是迪士尼歌舞劇《獅子王》御用演員的Kimberley，除了甜蜜依偎在180公分高的K. Swo身上，展反差身高萌，也有一場兩人在車中爭吵、張力十足的衝突戲，陳芳語火力全開，甚至在導演的即興要求下推了K. Swo一把，現場分貝之高，連導演也看得目瞪口呆，一次到位，滿意喊：「Perfect！」K. Swo也感謝Kimebrley這麼入戲，「當下我感受到一對很相愛的情侶，吵起架來像搏命一樣，很謝謝Kimberley這麼會帶戲、聲音這麼嗆！真的很可怕！讓我也整個人激昂起來！」

k.Swo睽違一年攜手陳芳語推出唱作新歌〈(Not) Over You〉，甫發歌就衝上KKBOX即時榜前五名，得知合唱曲衝榜佳績，Kimberley比K. Swo還開心，兩人表示若大家都喜歡他們合唱，沒理由不再合作，很快有機會會再攜手唱作新歌！都茹素、愛毛小孩的兩人，還在發歌前就決定把歌曲、MV和相關的收益都捐給財團法人台灣懷生相信動物協會，他們更加碼於前（12日）晚開直播唱歌、義賣服裝，K. Swo賣到2萬3千元，直向網友喊話：「Kimberley不能比我低喔！」在陳芳語演唱多首歌曲下，抖內直線飆升，最後她的外套飆出168888元的高價！讓全網都轟動不已。

Kimberley依偎在180公分高的K. Swo身上，展反差身高萌。（上城娛樂提供）

Ｋ.Swo與好友Kimberley在雨中撐傘追逐，頗為浪漫。（上城娛樂提供）