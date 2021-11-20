搶攻振興券商機，南投縣政府推出「南投玩很大」現金抽獎大放送，南投縣長林明溱20日主持「北港溪溫泉嘉年華」開幕式，由律師見證抽出50萬元及30萬元現金得主，抽中50萬元的林先生接到電話時，興奮的說，「花2萬餘元買茶葉抽50萬元太好運了」，呼籲大家來南投旅遊消費，像自己一樣幸運抱得大獎回家。

南投溫泉季好湯一棒接一棒，今日上午壓軸場次「北港溪溫泉嘉年華」在泰雅渡假村隆重登場。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投溫泉季好湯一棒接一棒，今日上午壓軸場次「北港溪溫泉嘉年華」在泰雅渡假村隆重登場，林明溱主持開幕儀式，並宣布「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動登錄金額正式突破兩億元，目前已達2億6百多萬元，登錄筆數達到80多萬筆。

南投縣府配合中央發放振興券，推出「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動，只要10月到明年4月之間在南投消費200元，即可參加現金抽獎，住宿還可以抽總統套房旅遊福袋。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

北港溪溫泉區橫跨國姓鄉以及仁愛鄉，泉質接近中性的弱鹼碳酸泉，也能作泡湯和飲用。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

林明溱在律師見證下當場抽出首名50萬元及30萬元現金幸運得主，並現場與50萬元現金幸運得主林先生電話連線，林明溱熱情邀請全國民眾揪朋引伴，利用秋冬時節到南投賞景泡好湯，嘗美食、咖啡，還能消費抽大獎，一舉數得。

家住南投的幸運得主林先生說，「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動訊息是從縣長臉書得知的，這次花了2萬餘元買茶葉，就趕快上網登錄，能幸運獲得50萬元大獎，真的很高興。

林明溱表示，隨著國內疫情趨緩，縣府配合中央發放振興券，推出「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動，只要10月到明年4月之間在南投消費200元，即可參加現金抽獎，住宿還可以抽總統套房旅遊福袋。

溫泉嘉年華活動高潮除了林明溱與出席嘉賓共抽出獎金100萬元，搭配原本的周周抽10萬元，依序抽出50萬、30萬、20萬以及10萬現金得主，更針對登錄消費者抽出包含名牌手機在內的3C家電，以及包含泰雅渡假村、馥麗溫泉酒店在內的80個旅遊福袋。

縣議員林芳伃、葉仁創、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、仁愛鄉清境觀光協會理事長魏振宇、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋及來自全國各地的民眾都到場參與。

觀光處長陳志賢說，縣府12月將推出「2021南投健行節」活動，邀請大家走入南投豐富多樣的登山步道及瀑布，體驗趣味的山野旅遊，一起吸收森林芬多精及負離子。

北港溪溫泉區橫跨國姓鄉以及仁愛鄉，泉質接近中性的弱鹼碳酸泉，也能作泡湯和飲用，除了溫泉之外，北港溪也擁有多處秀麗景點，如糯米橋、神仙島、惠蓀林場、泰雅渡假村、九份二山等。

近幾年縣府積極推動咖啡產業，輔導國姓農會打造九二咖啡故事館，建設橋聳雲天綠雕園區，民眾除了前來泡湯，還可前往景點漫遊，體驗多元自然生態、感受純樸原民文化、欣賞古蹟遺址。