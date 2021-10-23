氣象局表示，明天（23日）持續受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍較多，北台灣整天濕涼。(摘自氣象局)

周末受到東北季風增強影響，北台灣呈現濕涼的天氣，迎風面地區也出現顯著降雨。中央氣象局預估，東北季風將持續到25日後才開始趨緩，明天（24日）北部、東北部仍要留意有局部較大雨勢。專家估27日左右又會有新一波東北季風報到。

氣象局表示，明天（23日）持續受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍較多，北台灣整天降雨時間較長，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯，並有局部大雨發生的機率，山區應特別注意坍方、落石及溪水暴漲。東部、東南部及中部山區也有局部短暫雨的機率，到晚上水氣就會逐漸減少，其他地區則雲量偏多，有機會出現零星短暫雨。

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，北台灣降雨時間長，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯，並有局部大雨發生的機率。(摘自氣象局)

明天氣溫與今日相近，新竹以北、宜蘭地區高溫約僅21-23度，整天濕涼，而其他地區高溫24-31度，白天感受較溫暖舒適，但早晚偏涼；在低溫方面，北部及東北部估僅18、19度，其他地區約21-23度，空曠處及近山區的平地溫度會再更涼。

氣象局提醒，明東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠處也要留意較強陣風，鄰近海域風浪稍大。

氣象局預估這波東北季風將於周一（25日）起減弱，氣溫會稍回升；25日至30日受東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。氣象專家賈新興分析，26日白天會回溫，但27日起又有一波為若東北季風報到，預計會持續到30日左右，但至少未來10天內沒有較強的冷空氣南下。

不過，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，目前仍屬於颱風的產季，根據最新模式預估，未來3-5天內會有1-2個颱風形成，關島附近已觀測到有擾動出現，未來將會北轉；南海的系統也正在醞釀中，將往中南半島方向邁進。目前研判靠近台灣的機率很低，不會有太大影響。