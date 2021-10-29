台灣出現首例俗稱Delta+的亞變異株AY.4.2境外移入病例，新加坡也發現一起境外移入案例感染AY.4.2亞變異株。星國衛生部表示，尚無證據顯示這起病例把病毒傳入社區。

綜合星媒報導，新加坡衛生部表示，截至26日為止，星國只發現一起境外移入案例感染AY.4.2亞變異株，目前「未有證據顯示這起病例將病毒傳播到社區裡」。

衛生部指出，雖然仍在研究，但目前AY.4.2傳染力與導致重症的機率「可視為與其他Delta亞變異株類似」。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續發展，外電報導，AY.4.2亞變異株至少在數十個國家現蹤。世界衛生組織（WHO）表示，多項流行病和實驗室研究一直在進行，「以觀察這種變異株傳染力是否在改變，或人體抵抗病毒的抗體能力是否有所減低」。

根據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）上傳的資料，感染這種亞變異株的所有確診病例中，約93%在英國。

此外，新加坡採取「與病毒共存」策略，但受到傳染力更強的Delta變異株影響，8月中逐步放寬防疫措施後，確診人數不斷飆升，連續多天的單日新增確診人數都在3000人以上，27日甚至飆破5000，大增5324人確診。

衛生部當時解釋，27日通報案例數「異常的高」，主要因為一些檢測實驗室在短短幾個小時內發現許多結果為陽性的病例。昨天新增確診病例降回3000多起，共有3432人確診。

人口約545萬人的新加坡至今累計18萬7851人確診，其中364人病故。