桃園市黃姓男子積欠遺產稅2201萬元，法務部行政執行署桃園分署行政執行官發現，黃男有1.1億款項在其帳戶，但卻未清償稅款，還在提出行政救濟暫緩執行期間，大量處分財產，4日聲請法院裁定管收獲准。

桃園分署指出，黃姓男子，欠繳遺產稅，合計2201萬5262元未清償。經行政執行官，追查資金流向發現，遺產稅稅額繳款書送達後，黃姓男子仍有1億1500萬9321元在其帳戶，但卻未清償稅款，資金流向不明。更趁提起行政救濟暫緩執行之期間內，處分大量財產，除將名下不動產贈與給妻子外，還提領大額現金、移轉出資額、解除保險契約等，處分財產價值高達1億51812萬2934元。

桃園分署限期要求黃男到場說明，黃3日到場後，對財產無法交代清楚，也未能提出合理之清償計畫，行政執行官遂向桃園地方法院聲請管收，經法官審查後認符合管收要件，且有管收之必要，當庭裁准管收。