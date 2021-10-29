微弱冷空氣南下，今晨低溫和昨高溫相比，一口氣暴跌逾10度；苗栗西湖出現16.6度全台平地最低溫。今起至下周三（11月3日），北部、東部持續受東北季風影響，早晚偏涼、迎風面地區水氣稍多。

根據中央氣象局觀測，除了苗栗西湖的16.6度，北中南東各地低溫約17、18度；清晨明顯偏涼，提醒心血管疾病患者及長者注意保暖。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北海岸、新北山區、宜蘭有零星降雨，未來幾天迎風面天氣較不穩定。

吳德榮表示，今、明兩天的白天，北部體感感到舒適，中南部及東部微熱、日夜溫差大。受東北季風持續影響，今起至下周三「東雨西晴」，北海岸地區也偶有短暫雨機率。今各地氣溫：北部18至27度、中部18至33度、南部18至33度、東部18至31度。

至於颱風「瑪瑙」，其強度已達顛峰，由於它進入西風帶，未來將加速往日本東方海域遠離，強度將逐漸減弱為「溫帶氣旋」。