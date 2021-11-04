下周日（7日）便是立冬，代表冬季即將開始，命理專家小孟老師在臉書發文指出，立冬代表萬物的生長以及發芽已告段落，須把精氣與養份吸收、收藏起來，準備好好休息，而立冬後空氣也會逐趨冷疾和乾燥，也分享立冬6大禁忌：

1.立冬不宜過早外出：

立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

2.立冬不宜飲用大量熱水：

立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁忽陰忽陽，忽冷忽熱，易導致身體不適。

3.忌洗熱水澡過久：

立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。

4.忌激烈運動：

立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

5.3星座好發身體疾病：

巨蟹座、狮子座、處女座要革外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。

6.忌熬夜：

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上9點開始就是陰氣的開始，因此最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。