安永（EY）近日發布全球「2021年安永重塑行業未來調查」指出，71％受訪企業認為疫情加速現有數位化轉型計畫，另有73％企業計畫在三年內投資5G。

隨著企業持續制定數位轉型計畫，65％受訪者認為新興科技在企業從新冠病毒疫情復甦中將發揮關鍵作用。然而大多數企業仍維持謹慎部署，目前只有17％企業投資5G，另有73％企業計畫在三年內投資5G。

64％受訪企業表示，他們努力尋找合適供應商來滿足5G策略，74％ 表示供應商必須提供5G願景，以建構出強大投資案。受訪企業在選擇5G供應商時，79％認為供應商不僅只提供技術優勢，還必須作為合作夥伴提供業務成果，而能提供端到端解決方案是首選的供應商特性（30％）。

安永調查也發現，僅18％受訪者認為電信營運商是數位化轉型專家，隨著企業越來越多應用5G來推動轉型，電信營運商必須提高相關能力。此外，大多數受訪者認為IT服務商（51％）和應用程式、平台供應商（65％）是數位轉型專家。

當被問及什麼是5G的關鍵挑戰，38％受訪者認為，5G與現有技術和流程是最大的挑戰；36％受訪企業表示關注5G與其他新興技術的關係。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監吳培源指出，「企業知道5G、物聯網和其他新興技術的重要性，然而，主要問題是供應商之間的能力差距。安永也觀察到台灣主要的電信營運商皆已有持續部署5G網路，但是5G產業環境尚不夠成熟，電信營運商仍有待探索新的生態系統定位，並且針對自身的特色強項，結盟不同的廠商及發展不同的策略走向。」

亞太地區企業對5G投資遠超過美洲和歐洲，78％亞太受訪企業表示在未來兩到三年內預計進行相關投資或計劃，而美洲和歐洲的受訪企業為71％。自疫情以來，27％受訪亞太企業對5G和物聯網的興趣顯著增加，美洲和歐洲分別為13％和15％。

整體而言，歐洲企業意識到5G擁有之潛力落後於其他地區，70％歐洲企業認為5G將進入其業務流程的核心，而亞太地區為80％，美洲為75％。

吳培源表示，5G應用推動各行業數位化轉型，相關技術可應用在醫療保健、製造、汽車、媒體娛樂等不同的產業，醫療保健目前是最大的潛在市場，其次是製造業、能源和公用事業以及汽車業。而5G目前應用較多在媒體和娛樂產業，如使用AR/VR技術、遊戲串流，或在體育活動、演唱會等娛樂活動中，透過5G將直播影片串流傳輸給觀眾。