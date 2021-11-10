2021年再2個月就要結束，不少人都希望能以好的運勢迎接新的一年，命理網站「星座喲」發文點名，有4生肖的人在2022年的運勢就像「開了外掛」一樣強，其中生肖兔的桃花運多、生肖蛇財運旺盛、生肖雞事業運極佳，而生肖鼠的人各方面運勢都好到讓人羨慕！

第4名：生肖兔

2022年是生肖兔的桃花年，不但人緣好、愛情運也不錯，單身者脫單的機率大增，很容易遇到合適的對象並展開戀情，不過因為桃花眾多，記得要睜大眼睛、仔細挑選，才不會挑到爛桃花；至於有伴侶的人，在明年會因為照顧對方的感受，經常相互表達愛意，讓彼此的感情更加堅定。

第3名：生肖蛇

生肖蛇在2022年受吉星影響，財運大漲，是能夠發家致富、賺飽錢包的大好時機，而且除了正財工作運旺以外，偏財運也很不錯，投資理財往往能獲得不錯的回報，買彩券也可以收穫意外之財。另外明年你們還受到貴人星庇佑，能得到貴人幫助、受上司賞識，在賺錢之路上更進一步。

第2名：生肖雞

2022年對生肖雞來說，是好運照拂、事業運旺盛的一年，明年在工作上會有亮眼表現，得到上司的賞識和獎勵，升職加薪的機率很高，另外也可能結交到可以給予幫助的大貴人，讓事業發展更上一層樓。儘管如此你們仍不能掉以輕心，在明年8月可能因為逞口舌之快而得罪小人，埋下未來的禍端。

第1名：生肖鼠

2022年生肖鼠的各方面運勢都非常旺盛，不管做什麼幾乎都能一路順遂、稱心如意，其中又以桃花運最強，雖然要發展親密穩定的戀情有些耗時耗力，但明年時機大好、戀愛機會非常多；事業運穩中有升，努力都會得到回報；財運也很不錯，不但正財豐收，也有偏財運，各方面都得到庇佑。