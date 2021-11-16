命理專家小孟老師在臉書發文，提醒4生肖的人到了2022年運勢欠佳，其中生肖虎的人可能會遇到車關，生肖蛇的人會有病痛找上門，生肖猴的人容易破財，生肖豬的人則將面臨「合久必分」的窘境，同時小孟老師也提供化解方法，讓大家可以平安順利地度過明年。

1、生肖虎

2022壬寅年是屬虎人的「本命年」，也就是太歲當頭座，在明年可能會有太過情緒化的狀況發生，另外還要多注意交通事故或意外，一不小心就會有「車關」找上門；至於財運方面，容易出現衝動購物的行為，千萬不要因為一時的慾望而亂花錢。

化解方法：屬虎的人在虎年要多拜虎爺，將可以得到虎爺的加持，幫助化解車關和血光之災。

2、生肖蛇

2022壬寅年是屬蛇人的「刑太歲」和「害太歲」之年，要多留意自己的身體健康，容易失眠、身體不適，比較容易會有很多病痛，有時還會感覺身體有過勞的傾向，所以一定要適度休息；而財運方面，會花許多錢來緩解病痛，並建議要以保守理財為主，不宜做重大投資。

化解方法：在床下壓紅包袋，紅包袋裡放一張寫上「破病符」的白紙，就能破除病氣。

3、生肖猴

2022壬寅年是屬猴人的「沖太歲」之年，再加上有「大耗」凶星落入，容易大破財，因此絕不能貿然投資、創業，如果輕易聽信別人的建議而亂投資，結果很有可能會失利。

化解方法：有業績壓力的人，可以放個小葫蘆在房間內，能夠抵擋厄運。

4、生肖豬

2022壬寅年是屬豬人的「合太歲」之年，加上破太歲也來搗亂，表示可能會出現「合久必分」的狀況，因此不宜亂變動、不宜談判；此外明年你們的小人也比較多，建議講話委婉一點，不要太直接，以免得罪上司；財運方面不宜合夥，簽約或併購也要仔細看清楚條例，避免賠上大筆金錢。

化解方法：在房間放風獅爺可以鎮住煞氣。