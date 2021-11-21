占星學家會將行星逆行看成不順利的代名詞，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，獅子座、牡羊座、巨蟹座、摩羯座、處女座的人，2022年因為行星逆行事業宮或本命宮位的影響，事業運會受到波及，需要小心留意。

▍獅子座：心情煩悶，對手太強

2022年獅子座受到天王星逆行入了事業宮，顯示獅子座在心情上會呈現煩悶感，在工作上容易遇見競爭對手，若你與人合夥的話容易在溝通上面可能會出現話不投機或者互相猜測的狀況，若你是有業績壓力的人，業績會呈現下滑情況，建議多穿黑色系列的衣服能讓運勢得到改善。

工作貴人：摩羯座

開運物品：巧克力、自動鉛筆

開運食品：多吃百香果讓你百事順利

▍牡羊座：心情焦慮，情緒緊繃

木星年中逆行本命宮，2022年容易心情焦慮或著情緒緊繃，若過去有人得罪你，你將會有負面情緒產生，容易展開報復行動將自己陷入與人敵對的狀態，在人際關係上也別將你對其他友人的八卦轉述給他人，不然別人將容易解讀錯誤，使你名譽掃地，只要小心留意就能化解，建議多穿粉紅色系列的衣服能夠讓運勢加分。

工作貴人：射手座

開運物品：紅筆、黃水晶球

開運食品：多吃白帶魚、櫻花蝦能增強腦容量記憶變好

▍巨蟹座：切莫自大，誤判形勢

木星七月後逆行巨蟹座事業宮，你將會呈現自大叛逆想轉變工作的想法，你與上司之間的關係將會有所轉變，你開始會懷疑上司是不是不重視你，而這種懷疑也將促使你產生懷才不遇的心態，若你遇見有人要向你挖角你千萬不可冒然轉變，不然你會轉變到更差的公司，只要小心留意就能避開負面運勢，建議多穿灰色系列的衣服能幫助工作運勢加分。

工作貴人：雙魚座

開運物品：紅包袋、香包

開運食品：多吃椰子、芹菜、菠菜

▍摩羯座：不如預期，期待落空

摩羯座1月底水逆進入本命宮，你的計畫或規劃將不如預期。情緒上容易產生煩躁與不安。2022年你的工作運將受到現實面的影響，使你有不愉快的工作心情。工作上心情容易焦躁，情緒將浮躁不安。工作上也無法有更多的好主意與創意。不用擔心，等待2022年5月過後你的焦躁將一掃而過，運勢將能提升，建議多穿黃色系列的衣服能幫助工作運勢加分。

工作貴人：處女座

開運物品：皮草、白色襪子

開運食品：多吃蓮霧、柳丁、甜柿能增強抵抗力

▍處女座：切莫心急，信心不足

處女座在2022年10月底火星逆行事業宮，加上9月底水逆進入本命宮，處女座想突破目前的現況，可能因為太急太衝動而失足落馬。另外在2022年上半年你的工作運勢，將會浪費很多時間在無意義的事情上，工作上耐心不足，年中過後，會因為一時的粗心，造成必須反覆修正之前所下犯的錯誤。若你從事有業績壓力的工作，將會顯現信心不足的一面，容易有消極的想法產生。不過別太擔心只要在床下放一張紅包袋就能化解開來，建議多穿綠色系列的衣服能幫助工作運勢加分。

工作貴人：獅子座

開運物品：粉色水晶、開運竹

開運食品：多吃蘿蔔、甜椒、胡瓜能平衡心消除煩躁