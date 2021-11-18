運勢命理專家小孟老師分享，2022年生肖屬狗、羊、馬、牛、雞的人運勢最旺，第一名的屬雞人受到吉星庇佑，幸運無比，事業發展順遂，業績一飛沖天，一整年順心如意。

▍第五名：生肖狗

屬狗人工作態度積極，職場上表現受到肯定，長官對你寄予厚望，因此會有晉升機會來到眼前，這個機會能讓你的實力突飛猛進，一定要好好把握。2022年將會對投資感興趣，可以多做功課，將能有所收穫。

▍第四名：生肖羊

屬羊人明年受到天喜星庇佑，桃花運、貴人運都會明顯轉旺，職場上會受到許多人幫助，上司、同事都成為好隊友，在關鍵時刻都會伸出援手，只要保持中立，不藏私心，就能順利化解所有危機。明年若想要換工作的屬羊人，可讓朋友牽線，會更加順利，若有投資打算的人，明年也是入場的好時機。

▍第三名：生肖馬

屬馬人2022年有吉星照拂，事業運蒸蒸日上，將受到眾人矚目，長官終於發現你的實力，表現獲得肯定，不過也因為如此可能會招人嫉妒，不過也不用放在心上，保持自己的工作步調，若太過在意反而會影響自己的績效。明年屬馬人偏財運不錯，偶爾可買些彩券、刮刮樂來試試手氣。

▍第二名：生肖牛

屬牛人受到紅鸞星幫助，渾身散發令人無法忽視的魅力，無論是人際上往來，或是感情運都非常順遂，工作表現也非常亮眼，上司、同事都對你讚譽有加，記得不要對自己要求太嚴格，你的表現已經很棒了。明年正財運旺，可下手一些保守投資增加收入，有機會接受新任務，把握機會能開闊視野，收穫良多。

▍第一名：生肖雞

屬雞人受到紫微、龍德兩顆吉星庇佑，明年運勢非常旺，遇到挫折都能逢凶化吉，事業運順遂，表現亮眼，受到主管肯定，建議可多安排進修，能讓你的表現更加分。若有轉職打算，可留意主動找上門的職缺，他們是真的看見你的能力，聊一聊說不定能一拍即合。若是從事業務性質工作的屬雞人，明年財運特別旺，業績有望一飛沖天。