運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分析，生肖屬狗、豬、牛、虎的人最具富貴命，努力可以獲得回報，最終擁有成功又富足的人生。

▍第四名：生肖狗

生肖狗性格忠誠勇敢，處事有一套自己的原則，對待朋友講義氣，因此總能交到知心的朋友。對生肖狗來說，工作與事業是需要付出很多心力去經營的，所以需要加倍努力，平時也不亂花錢，將錢用在刀口上，懂得儲蓄的重要性，因此，生肖狗戶頭的數字比一般人都高出許多，日子可以過得越來越輕鬆自在，1982、1994的生肖狗更是天生有富貴命。

▍第三名：生肖豬

生肖豬看起來可愛，性格隨和，總是帶著笑臉和大家相處，做事很公正，溫柔中帶著堅定，讓他人尊敬不已。在工作中非常專心，帶著全部的熱情投入，努力的過程讓好運總是眷顧你。就算遇到麻煩事，身邊都會有貴人伸出援手，因此生肖豬的人生總是可以一路順遂，尤其是1983、1995的生肖豬。

▍第二名：生肖牛

天生耐力極佳的生肖牛，做事勤懇、認真，並且不畏艱難，秉持著尚未看到成果絕不放棄的理念，在年輕的時候，過得比較辛苦，不過老天爺就是疼愛憨厚的人，所以生肖牛最終還是能擁有富貴人生，尤其是1985、1997的生肖牛。

▍第一名：生肖虎

生肖虎天生對錢財非常敏銳，對於理財也相當有一套自己的想法，做起事來不畏強權，總是自信滿滿，在人群中特別亮眼，也容易吸引好運。隨著時間的推移，生肖虎的為人處世與人生歷練更加成熟，加上拚命的個性，因此能夠爭取到自己想要的東西，願望清單上面的項目一一達成，擁有富裕的幸福人生，尤其是1986、1998的生肖虎。

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