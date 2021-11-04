原先預期為入秋以來最強東北季風的冷空氣，恐將升級冷氣團！氣象專家吳德榮提醒，立冬（11月7日）隔天首波濕冷空氣南下，平地低溫將降至14度；10日起乾冷空氣接力，低溫再探12度，等於整個星期都會很冷，提醒民眾留意天氣變化。

今晨各地低溫約19、20度，和前幾天相比稍微回升，今、明兩天逐漸轉暖，北部高溫重返30度。西部地區晴時多雲，東部雲層稍厚、局部地區有短暫雨。今各地氣溫：北部20至27度、中部20至32度、南部22至32度、東部20至30度。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，6日起一道結構鬆散的鋒面接近，迎風面北部、東部在這個周末會有降雨機率，整體來說雨勢不大；其他地區雲量略增，星期日晚間起氣溫開始下滑。

吳德榮指出，入秋最強冷空氣將分兩波，首波偏濕冷，將於下周一、二（8、9日）南下，苗栗以北平地低溫恐降至14度；台北市約16度。第二波冷空氣轉乾冷，預計下周三抵達。

吳德榮補充，一旦乾冷空氣報到，下周四、五（11、12日）清晨，若「夜間輻射冷卻作用」發威，平地最低溫有機會降至12度左右，台北市剩14度，符合「大陸冷氣團」定義。目前還有一段時間觀察，呼籲民眾及早做好準備。