東北季風增強！今、明（9日、10日）兩天中部以北、東北部及東部天氣較涼，今天開始轉乾冷，今天台灣本島平地最低溫出現在06:00新北市石門區富貴角的13.8度，預估最冷時間點在10日晚間至11日清晨，冷空氣加輻射冷卻，全台各地早晚都很冷，清晨最低溫恐再往下探至12度，沿海空曠處會更低。下周一（15日）晚鋒面抵達、天氣轉變，北部、東半部有局部短暫雨。

今日台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，明日東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪，明日基隆北海岸及東北部地區仍有長浪發生的機率，請注意。

溫度方面，今天清晨低溫北部及東北部約15、16度，中南部及花東17～19度，各地明顯轉涼。高溫方面，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21～23度，整天偏涼，至於中南部仍有26～28度，白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大。

氣象局今晨持續對17縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

周三至周五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，周四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，周三只有東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四、周五，僅剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六（13日）起東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，周六至下周一（15日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。16日至18日東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。