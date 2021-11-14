天氣一冷特別容易嘴饞，看到什麼東西都想吃，尤其是高熱量的食物，這其實是人類和動物的自然本能，為的就是囤積熱量抵禦寒冬，但是在不忌口的情況下，就要有變胖的心理準備。中醫師余雅雯在臉書粉專PO文表示，耳朵跟經絡臟腑有密切相關，透過按壓4個穴位具有降低食慾，還有提升免疫力的效果。

余雅雯指出，有時候嘴饞並不是身體缺乏營養，而是想吃的念頭或慾望控制了身體，是種主觀感受，可以吃一些健康的食物解饞。至於有些人經常感覺吃不飽，或是明明吃很多東西，卻馬上又餓了，這可能是「胃熱型肥胖」，因為體質偏燥熱、容易口渴、又愛吃冰品，可以食用一些清胃火的中藥材來控制食慾。

余雅雯接著表示，耳朵上有非常多的穴道，其實都對應著身體各個部位，按壓耳朵穴道具有提升免疫力、減肥等作用，平時也可以揉揉、拉提耳朵，達到提神、放鬆心情的效果。

以下4個穴位，可藉由三餐飯前半小時或夜晚有強大食慾時，以指腹按壓30下即可達到抑制效果：

●胃點

位於耳朵的中央。可以緩解胃痛，按壓後可以促進消化酶分泌，防止脂肪堆積。

●饑點

耳垂上方，按壓此穴可以降低食慾。

●耳神門

三角窩，耳輪上、下角分叉上方，可以安定情緒，能對抗飢餓時的暴躁。

●內分泌點

耳朵的下方，可以讓人產生飽足感的激素，也能促進新陳代謝。