中央氣象局指出，今天（29日）東北季風影響，早晚低溫上感受較涼，平地最低溫在苗栗測得16.6度，北部、東部整天偏涼，水氣不多。不過，今晚起水氣有增多趨勢，桃園以北、東半部需注意有零星陣雨，低溫感受較明顯，明（30日）中部以北清晨僅剩18-20度。

氣象局預報說明，到下周三（11月3日）前會受到東北季風影響，主要反應是在清晨低溫上，中部以北及東北部約18-20度，南部及花東21、22度，感受較涼；白天高溫方面，北部、東半部地區約24、25度，涼爽舒適，中南部地區約28-30度，日夜溫差較大。

明天東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其中大台北地區多雲、偶爾有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

「天氣風險WeatherRisk」氣象主播賴忠瑋分析，最近天氣主要受東北風影響，迎風面有零星陣雨，而周六晚上起水氣略增，到下周三前桃園以北、東半部地區雲量偏多，有局部、零星短暫陣雨。賴忠瑋分析未來四天降雨，其中周一（1日）、周二（2日）東北部雨量較多。未來一周北部低溫約19-20度，中南部日夜溫差較明顯，空氣品質稍差。