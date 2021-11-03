中央氣象局表示，今(3日)晚至明(4日)東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢。下周一、二(8日、9日)東北季風增強或大陸冷氣團南下，天氣明顯轉涼，預估下周三全天到周四清晨最冷，北部沿海空曠地區、近山區低溫恐下探12度。

明天北部地區及馬祖仍有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。周五(5日)溫將回升，北部及東北部白天將較為溫暖，各地大多為多雲到晴，是近期天氣較穩定的一天，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

3至4日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(6日)鋒面通過，雨區範圍主要在北部及東半部地區，中部地區則有零星短暫陣雨，南部地區雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨。下周日(7日)東北風將稍增強，北部及東北部稍有涼意，其他地區大致溫暖舒適；雨區和和周六相似，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

下周一、二(8日、9日)東北季風增強或大陸冷氣團南下，中部以北、東北部、東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦較涼；受華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周三(10日)受東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周三全天至下周四清晨，大台北市區有機會下探14度，達大陸冷氣團標準，北部沿海空曠地區、近山區可能更冷來到12度；北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11日、12日東北季風或大陸冷氣團影響，各地早晚較涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，13日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。