降溫了！今天到周六清晨東北季風增強，微弱冷空氣南下，氣象局表示，最低溫時間點在周六清晨，北台灣低溫下探18度，接著周六白天到下周三水氣增加，北部、東半部有局部短暫雨，至於颱風，輕颱瑪瑙已於今天凌晨2時增強為中度颱風。
氣象局表示，今天至周六清晨（30日）受東北季風稍微增強影響，水氣沒有顯著增加，但北部、東北部早晚較涼，約20、21度，周六清晨最冷，北台灣低溫下探18度，降雨方面基隆北海岸、東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部有局部短暫陣雨。
氣象局表示，周六白天起至下周三（30日至11月3日）水氣增多，降雨範圍增加，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
颱風方面，氣象專家吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，20號颱風「瑪瑙」已在今天凌晨2時增強為中颱，且持續增強中、但不致於變強颱；目前瑪瑙位於台灣東方1900公里處，路徑將朝日本南方海面轉東北方向，向日本東方海面遠離，對台灣不會有影響。
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