中央氣象局表示，今晚(28日)起東北季風增強，氣溫略降，入夜後北部最低溫下探18度，中南部雖然白天較暖，但日夜溫差可高達10度，夜晚及清晨低溫，與白天相較可能瞬間下降10度；周六起水氣增加，迎風面的大台北地區、基隆北海岸及東半部地區將會再轉陰雨，桃園以北降雨機率提高。

把握好天氣！這天起降雨範圍再擴大 氣象局最新說明｜2021.10.28

明(29日)東北季風影響；台灣東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區有局部短暫陣雨。

28日至29日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五至周六清晨(29日至30日清晨)東北季風影響，北部、東北部早晚較涼，請適時添加衣物，降雨方面在迎風面的基隆北海岸、東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區有局部短暫陣雨。

周六白天至下周三(30日至11月3日)水氣增多，降雨範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

11月4日至6日台灣仍處於東北風的環境，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。