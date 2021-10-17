蔡政府最新民調出爐！媒體《遠見雜誌》近日公布疫苗施打採購、施打及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌最新國政民調。民調結果顯示，總統蔡英文施政滿意度為52.6%，不滿意度為40.5%。與先前5月所做民調結果相較，不滿意度增加9.4個百分點，滿意度下降2.7個百分點。

《遠見雜誌》14日公布蔡政府民調，總統蔡英文民調部分，其中以50-59歲46.8%、20-29歲45.8%最不滿意，其不滿意比例比今年5月24.5%大幅增加21.3個百分點，滿意比例則減少近10個百分點。而在蘇貞昌「施政表現」調查結果部分，民眾滿意度為48.5%，不滿意度為44.0%。與先前5月所做民調結果相較，不滿意度上升3.4個百分點。

此外，在疫苗施打部分，調查詢問「政府、民間自購疫苗陸續到貨開放施打，誰的功勞最大？」，調查結果顯示，認同「民間(含台積電、慈濟)等團體」比例為37%、「政府(含政府、陳時中、蔡英文)」比例為33.9%，另有4%的人認為是「捐贈疫苗的外國政府」。

值得注意的是，對於「刺激消費、5倍券振興經濟」的政策，《遠見》民調結果顯示，若從0分到10分打分數，民眾給出平均分數為6.88分（滿分10分）。

此次調查係由遠見雜誌所進行，調查地區為台灣地區22縣市，調查時間為2021年9月30日至10月8日進行，總計訪問1075份有效問卷。以居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾為調查對象，調查方式及方法為電腦輔助電話訪問（CATI）等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，以95%信賴度估計，最大抽樣誤差為±2.99%。

該民調經轉傳至PTT論壇，有網友表示，「與認知差距都不大，遠見算是有點口碑」、「好像很多民調都是50~59歲那級最不滿，那個年代是發生什麼事？」、「謝謝整理」、「經過白色恐怖反而現在對政府最不滿？」。