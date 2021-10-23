基進黨立委陳柏惟今日遭到台中第二選區投票罷免成功，總統蔡英文表示，她已經和陳伯惟通話，為他打氣希望他未來繼續加油。蔡英文也提到，面對罷免案的結果，我們尊重。對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方

蔡英文在臉書寫道，她已跟陳柏惟通話、為他打氣，面對這樣的困難，他努力到最後一刻，值得所有人肯定，也希望他未來繼續加油，為台灣打拚。

蔡英文指出，台灣是民主國家，面對罷免案的結果，我們尊重。而這段時間以來的幾次罷免投票，也讓我們感受到，對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方。

蔡英文進一步表示，「令我們有信心的是，這次投票中，我們還是看見許多年輕世代的朋友，用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量。」

蔡英文強調，台灣的民主自由有許多的挑戰，投票過後，要繼續團結克服種種困難，一起繼續往前走。