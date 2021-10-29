四大公投將在12月18日投票，民進黨即將展開下鄉巡迴演講，而且目標是達成「四個不同意」。醫師沈政男在臉書預期，達成目標的機率是零，並且嗆「反萊豬不是鐵板一塊，而是一堵鐵牆在前方等著你們」。

沈政男認為，萊豬這關「你們就過不了」，因為去年8月28日決定進口萊豬以後，反對民調就是將近七成，過了一年多，到現在依然是鐵板一塊，在最新民調裡呈現68%的反對比例。講錯了，萊豬不是鐵板一塊，而是一堵鐵牆等在前方，在12月18日這天晚上四點一過，「你們馬上就會知道自己錯在哪裡。」

他分析，蔡英文強推萊豬，可能是因2020連任一役翻轉戰局，而給了她一個「無所不能」的錯覺。而事實上反萊豬的理由很簡單：1、萊克多巴胺在老年與心臟病族群的風險絕對無法忽略。2、台灣人吃豬肉是牛肉的七倍，吃豬內臟更是世界第一厲害，而內臟的殘留偏偏最高。

沈政男指出，這些論點，其實都講到快臭酸了，大家應該也都了解。只是，若沒有把反對萊豬的票投出來，他們就是不會認錯與認輸。

沈政男強調，如果蔡英文與民進黨，講了一年多，說什麼，喔，萊豬一定要進來，台美才能提升貿易云云，如果宣傳了那麼久，最後公投票開出來，大家還是反萊豬，這樣的結果是要表達什麼？是這個：「台灣的未來，已經不是你們能夠擘劃與領導了！」