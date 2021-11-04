農委會4日指出，5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，為我國第一個全面投保的政策性農業保險，豬隻死亡保險覆蓋率從以往採自願性投保之7成，經數個月的推動，截至9月底，投保頭數覆蓋率已達百分之百，理賠金累計達1.7億元。

農委會表示，為提升畜牧產業競爭力，透過輔導養豬產業全面升級，並做好進口肉品查驗與安全把關，持續提高國產豬肉品質升級，以因應貿易自由化的影響，其中推動「豬隻死亡強制保險增加保費補助」即為重要措施之一。

農委會指出，5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保險費用補助，飼養500頭以下之保險費由政府全額補助，501頭以上補助5至8成，同時豬隻死亡理賠金額也分別由50公斤以上每頭理賠1200元及40至50公斤每頭理賠600元，提高到每頭理賠1800元及750元，豬隻飼養管理良好之績優保戶，尚可獲得保險分紅，充抵下一期的保險費，大幅提高農民投保誘因，截至本年9月底統計，投保頭數覆蓋率已達百分之百，理賠金累計達1.7億元。

農委會進一步指出，豬隻飼養過程偶有自然或因故死亡，倘不當處置將造成環境污染，影響產業形象。1963年起陸續訂定《家畜保險辦法》及相關法令規定，輔導各級農會於全國開辦家畜保險業務，有效防範斃死豬非法流用，近年已幾無查獲不法事件，惟因歷年來辦理之保險均屬自願性質，往年豬隻死亡保險覆蓋率僅有7成，未投保多為小型養豬戶，此次透過法規制定、保險制度調整及保費補助，增加豬農投保意願，有效全面納保。