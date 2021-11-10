學校午餐攸關學童健康，農委會指出，為達校園食材可溯源確保食材安全目的，與教育部自2017年開始推動國中小學校使用國產可溯源食材政策，2020年全國各縣市校園食材登錄平台食材登錄筆數為三章一Q標章可溯源食材占比已達60.7％。

為確保學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，農委會指出，自今年起推動學校午餐全面採用國產可溯源食材，補助地方政府食材經費配合調整由每人每餐補助3.5元提高至6元，協助因應全面採用國產可溯源食材增加之成本，今年1月份全國覆蓋率提升至82％，明顯提升食材可追溯性及安全性。

為加速提升可溯源食材覆蓋率，同時強化偏鄉學童飲食照顧，農委會配合教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，今年4月起更進一步將偏鄉學校午餐食材補助從每人每餐6元提高到10元，並透過推動各項輔導方法，包含興建中央廚房以大帶小、組成食材聯合採購、統籌人力與運送等落實提升偏鄉學校午餐品質。根據統計，今年9月份全國平均學校午餐採用標章(示)食材覆蓋率已提升至91.8 ％，其中偏鄉學校覆蓋率為86％。

農委會表示，將持續輔導農民生產優質農、漁、畜國產可溯源食材，同時落實源頭把關，確保三章一Q國產食材穩定安全供應，並加強推動偏鄉學校午餐食材媒合對接，藉由部會分工持續全力推動，提升學校午餐品質及食材安全，齊心為學童午餐把關。