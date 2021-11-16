美國總統拜登周一在白宮舉行的儀式上簽署規模達1兆美元的基礎建設方案以完成立法。在嚴重分裂的美國國會裡，共同推動該法案過關的民主黨和共和黨議員亦出席這場儀式。

這項大規模基建方案將對各州和地方政府撥款數十億美元修復老舊橋樑和道路，以及擴大寬頻連網的覆蓋率，進而為全美創造更多就業機會。

在寒冷的天氣裡，這項法案的簽署儀式選在白宮南草坪（South Lawn）舉行，以容納許多參與儀式的人。這對美國而言是一個越來越罕見的時刻，兩黨成員願意站在一起慶祝共同取得的成就。

因為在經濟等重大議題上的應對不盡理想，拜登的支持率已經顯著下滑。

拜登表示，這項法案的通過證明儘管有憤世嫉俗的人，但民主黨和共和黨仍然可以合作並取得成果。他並稱該法案是「重建美國的藍領藍圖」。

白宮並表示，拜登在出席儀式之前簽署了一項行政命令，下令基礎建設項目必須優先考慮採用美國製造的材料。此外，白宮亦設立一個由內閣高層組成的工作小組，為落實這項法案提出指引。

兩黨如此和諧的氣氛能維持多久仍有待觀察，因為雙方都預期將在社會安全網計畫的攻防上展開一場大戰。

拜登遭到打折的「重建美好未來」（Build Back Better）方案規模達1.75兆美元，內容包括兒童照護和學前班、老年照護、醫療保健、處方藥定價、移民和氣候應對等規定。

白宮希望眾議院議長佩洛西本周能將該法案送交全院表決。然而這只是第一步，因為參議院尚未審議這項法案，而民主黨自家人的內部分歧也可能使這場法案在兩黨席次五五分的參議院踢到鐵板。