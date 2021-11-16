日本政府計畫於12月1日正式開始，將為民眾施打新冠疫苗加強劑。目前，輝瑞BNT是日本官方唯一指定的追加劑，也表示之前若打的是莫德納或AZ疫苗，屆時將會出現混打情況。

日本厚生勞動省表示，原則上來說打過第2劑新冠疫苗後，若還要再打加強劑的話，中間需隔8個月。除非疫情升溫，中央政府認為有必要時，可將注射間隔的時間縮短至6個月。

醫界也有證明指出，已完整打過新冠疫苗後，再追加另一劑的話，有助阻止防護力下降，以及防止重症產生。美國在9月下旬，就開始實施加強劑注射計畫。

日相岸田文雄曾誓言，日本2021年內一定要開始打加強劑。同時，醫護人員列入優先施打名單，然後到2022年元月時再給老年人注射。至於那些已有慢性病或處於高危險傳染風險的民眾，也可以施打加強劑來補強。

地方政府方面，將在11月底開始寄送追加劑施打禮券，就是希望有一些誘因能衝高覆蓋率。

日本官方數據指出，在積極施打疫苗下，全日本約75%以上已是完整接種者，高於G7(7大工業國)內大多數國家。同時，目前有超過78%日本民眾，至少有接種過1次新冠疫苗。