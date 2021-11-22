匈牙利首次開放 不用預約就能接種新冠疫苗 21:432021/11/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 匈牙利首都布達佩斯22日各大醫院均出現等待接種新冠疫苗的人龍，因為最近單日新增確診數飆升，政府首次開放民眾不用預先登記就能接種。匈牙利19日新增確診1萬1289人創新高，全國人口約1000萬人，迄今累計死亡逾3.3萬人。 打高端不能出國 林靜儀：打疫苗不是為出國是為避免感染 澳洲解封再擴大 持簽證且完整接種12月起可入境 歐洲恐增50萬人新冠死亡 醫曝4原因：亞洲要擔心 防堵疫情在佳節聚會後升溫 佛奇：時間不多了 #全國 #接種 #新冠疫苗 #匈牙利 #不用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡明興染Delta竟14天神速出院 羅一鈞解釋原因 14:212021/11/22 生活 北市連3起疫苗誤打 最高罰25萬 04:102021/11/22 地方新聞 歐洲爆發新一波疫情 投資專家憂：股匯經濟承壓 19:472021/11/22 財經 陳時中喊「第三劑疫苗打同廠牌」前台大醫搖頭：觀念該改了 13:182021/11/22 生活 美醫護離職潮 每5人就有1人不幹 04:102021/11/22 話題觀察 《國際社會》抗疫嚴控規範 星國或將不復見 16:482021/11/22 財經 WHO：歐洲明年3月前 恐再添50萬人染疫亡 04:102021/11/22 話題觀察 《國際金融》疫情捲土重來 歐股冬日不太平 10:002021/11/22 財經 《國際社會》澳洲12月起 小重開國門 10:342021/11/22 財經 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房 - 財經 楊金龍：我40歲才買房 年輕人負擔不起可先租房 - 財經 - 中央社 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 Fed主席人選出爐！美股早盤4大指數齊揚 道指漲逾百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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