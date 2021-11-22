匈牙利首都布達佩斯22日各大醫院均出現等待接種新冠疫苗的人龍，因為最近單日新增確診數飆升，政府首次開放民眾不用預先登記就能接種。匈牙利19日新增確診1萬1289人創新高，全國人口約1000萬人，迄今累計死亡逾3.3萬人。