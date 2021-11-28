致力研發後天免疫缺乏症候群（AIDS，通稱愛滋病）疫苗的日本研究單位宣布，透過讓猴子接種研發中的疫苗，成功排除體內引發愛滋病的病毒，這項發現可能有助治癒愛滋病。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府研究機構、國立研究開發法人醫藥基礎暨健康及營養研究所表示，這是有助於治癒愛滋病的發現。

愛滋病是一種因為免疫力減弱引發各種併發症的疾病，日本國內目前已逾兩萬人被通報感染能引發愛滋病的HIV。

醫藥基礎暨健康及營養研究所先讓食蟹獼猴接種研發中的疫苗，再讓一種人造HIV進入猴子體內來確認過程。

結果顯示，7隻猴子中的4隻雖然一度被感染，但之後的狀態是未驗出病毒。

醫藥基礎暨健康及營養研究所表示，由於疫苗增加免疫活動，讓病毒從猴子體內被排除，他們希望能在5年後開始進行人體臨床試驗。

這間研究所的靈長類醫科學研究中心主任保富康宏說，治癒愛滋病一直以來都很困難，期待透過這次有助治癒的發現，能讓治療藥物與疫苗研發有所進展。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101128