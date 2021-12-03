網安設備廠瑞祺電通(6416)今日應邀召開線上法說，表示將秉持審慎、專注、轉型3策略，審慎因應缺料及成本上漲挑戰，專注3大產品線拓展成長動能，在兼顧營收及獲利成長下慎選客戶，並結合樺漢集團資源轉型、啟動新一波併購投資，以奠定中長期成長基礎。

瑞祺電總經理洪德富指出，在電信密集發展及疫苗覆蓋率逾6成的國家，電信產業市場活動已逐漸復甦，有助進行中的專案盡快導入出貨，逐步恢復部分營收水準。而美國新公布的5G等網路基建推動方案，將刺激市場需求、有助增添營收成長動能。

洪德富表示，網安產品本季已有超過10個新案送樣，電信產業及軟體定義廣域網產品亦有5個新案測試中，預期對明年營運將有所貢獻。但缺料及成本上漲仍是營運最大挑戰，瑞祺電將重新審視及慎選客戶，營運目標聚焦兼顧營收及獲利成長、致力提升獲利表現。

洪德富指出，汽車、半導體產業及工廠自動化的營運技術（OT）網安產品明年將持續成長，成為成長主動能。軟體定義廣域網除了原有的X86平台新案導入外，亦增加新ARM架構產品上市，符合不同市場價格定位及專案功能需求，可有效增添新成長動能。

而今年訂單需求疲弱的整合式通訊系統，第四季在歐洲已見較大型電信客戶專案需求，明年成長動能亦強。在產品規格優勢的成功基礎下，第二階段將接手子公司澔楷營運，在最大客戶釋出明年訂單成長基礎下，洽談中的電信專案亦將推升營收成長。

而歷經2年來的疫情及缺料挑戰，洪德富指出，瑞祺電產品銷售除了廣度更要有深度，將善用樺漢集團與Google Cloud合作的雲、網、資安生態系新經營模式，奠定中長期成長基石，並鎖定轉型所需策略合作夥伴資源，預計再啟動新一波併購與投資計畫。