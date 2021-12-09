筆電代工一線龍頭大廠廣達(2382)及仁寶(2324)今(9)日公布2021年11月營收，2大廠11月營收均突破千億元，其中廣達11月營收為1132.45億元，創單月歷史新高，月增12.5%，年增10.1%。而仁寶11月營收為1232.91億元，月增5.53%，年增15.36%，為歷史次高，僅次於今年9月創下的1264.88億元新高。而前11個月營收合計，廣達和仁寶也都同步突破兆元。

廣達2021年11月筆電出貨700萬台，為歷史次高，僅次於2020年12月的710萬台，廣達預估，第4季出貨量將季增一成以上，2022年的出貨預估，將優於產業平均值。今年前11個月廣達營收1.004兆元，站上兆元關卡，年增2.4%。

仁寶11月NB出貨530萬台，月增20萬台，今年累計達5200萬台，已經超越去年全年的4800萬台，前11月營收已經超越去年全年營收。仁寶今年前11個月營收為1.107兆元，年增18.56%。

仁寶表示，供應鏈料況持續緊張，預估第4季筆電出貨將持平或小幅季成長，2021全年成長10-15%目標可望達標，非筆電產品方面，因第3季基期較高，預估第4季成長放緩，但看好車電、智慧型手機等產品成長動能。