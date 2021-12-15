韓國統計局15日公布11月就業人口較去年同期增加55.3萬人至277.9萬人，是連續第9個月成長，但今年9月以來就業人口成長持續減速，主因是韓國疫情再度惡化打擊觀光餐飲業。韓國就業人口在9月創下7年來最大增幅，但此後增幅逐月萎縮，11月增幅55.3萬人是3個月來首度小於60萬人。