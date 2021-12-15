疫情惡化 韓國11月就業成長減速 18:092021/12/15 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局15日公布11月就業人口較去年同期增加55.3萬人至277.9萬人，是連續第9個月成長，但今年9月以來就業人口成長持續減速，主因是韓國疫情再度惡化打擊觀光餐飲業。韓國就業人口在9月創下7年來最大增幅，但此後增幅逐月萎縮，11月增幅55.3萬人是3個月來首度小於60萬人。 疫情拖累 Ifo降德明年經濟成長預估 陸11月經濟數據有驚喜 摩通上調Q4和2022年GDP增速預期 #韓國 #就業人口 #減速 #增幅 #疫情惡化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢來美食疫情受害 25檔股價創今年新低 16:232021/12/15 財經 Omicron全球破萬例 英首見死亡個案 04:102021/12/15 生活新聞 美染疫死亡破80萬例 疫苗問世後仍死45萬人 11:032021/12/15 國際 中信銀總座陳佳文 實現數位願景 04:102021/12/15 金融．稅務 疫情衝擊 去年海外就業降至12年最低 17:232021/12/15 財經 疫情趨緩 飲料店10月營業額結束連5個月黑 09:482021/12/15 財經 大陸第2例Omicron 廣州入境檢出 04:102021/12/15 焦點新聞 自大陸走私1噸喵喵原料 起訴2人 04:102021/12/15 社會新聞 陸11月國民經濟繼續恢復 實體經濟穩中有升 就業、物價總體穩定 12:092021/12/15 兩岸 《國際經濟》景氣春燕已來 韓11月職缺連9增 16:142021/12/15 財經 不畏疫情傷業績 屏東早午餐店逆勢為員工加薪 17:532021/12/15 寶島 財經熱門新聞 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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