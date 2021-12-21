為了抑制新冠病毒擴散，韓國從18日又開始實施嚴格的社交禁令，故當地餐廳一到晚上9點鐘就必須關門休息。很多小型韓國服務業者現在對生計都惴惴不安，因為眼看著就要到來的年底傳統旺季時刻，勢必又沒辦法好好做生意了。

上周，韓國政府開始頒布一連串社交禁令，至少要實施至2022年元月2日。其中，只有完整接種過新冠疫苗的韓國民眾才能群聚，且不得超過4人。同時，當地餐廳、咖啡館與夜店在晚上9點以前必須打烊。

為了要盡快生活正常化，六周前，當韓國政府推行與新冠病毒共存政策時，其實就已埋下目前疫情大反撲的種子。

在餐廳大快朵頤的韓國客人，被又在重新實施的緊縮政策搞得很不高興，因為還沒盡興就要準備走人了。對餐廳老闆來說更慘，因為不少是在11月初社交禁令放寬後，開始招兵買馬找人手，並叫了很多食材準備好好在年底海賺一票。誰也沒想到，現在變得員工太多沒事幹，那些食材因沒有客人幫忙消化，很多都放到壞了。

雖然韓國政府將金援經營小本生意的韓企，每位業主100萬韓元。但事實上，這杯水車薪還請不到一名打工仔來工作一個月。

因此，這些小韓企與餐廳相關協會發表聲明，抗議這項社交禁令，並呼籲整府要快採取措施彌補業務上的損失。其中，還有一個組織已決定在本周走上街頭抗議。