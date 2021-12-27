澳洲一名44歲男子日前向媒體抱怨，因為與以色列籍的妻子離婚，竟被當地政府限制出境8000年，直到西元9999年12月31日為止，除非他付清超過300萬澳幣（約6000萬元台幣）的贍養費，才得以離開以色列國土。

根據外媒報導，44歲男子胡佩特（Noam Huppert）原本是一間製藥公司的藥品分析師，多年前與以色列籍的妻子結婚，並在婚後育有2子。2011年時，妻子帶著年僅5歲和3個月大的孩子回到以色列，胡佩特為了照顧妻小，於隔年也搬至以色列，不料妻子2013年時卻向法院提出離婚申請。

根據以色列法規，女性提出離婚訴訟時，有權向法院請求對孩子的父親實施「禁止出境令」，藉此確保孩子在年滿18歲前，母子能獲得足夠的扶養費用。

果不其然，法院隨後便向胡佩特下達禁令，限制他出境，直到9999年12月31日，除非他繳清2個孩子直到18歲的扶養費用，超過300萬澳幣（約6000萬元台幣），否則這段時間無論是出差或是旅遊，都不得離開以色列境內。

胡佩特向媒體投訴，宣稱遭到以色列司法迫害，「從2013年起，我就被鎖在以色列！」同時他也提到，自己是為了幫助其他遭受同樣威脅的澳洲男性發聲。

一名長期關注此議題的英國獨立記者阿齊茲（Marianne Azizi）也表示，在以色列離婚，對男人來說是個禁忌，孩子的父親甚至可能遭到監禁，或是被要求支付高昂的贍養費，儘管無法從各國使館得到相關受害者的確切人數，但可能高達數百名澳洲男子受此法規影響。