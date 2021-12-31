父親不滿孩子打破玻璃杯被店家求償，留下一星還嗆「有帶小孩的建議去其他餐廳，服務生比較會做人」，被網友砲轟。(圖／爆料公社)

開店做生意最怕的就是遇到不講理的奧客，反之亦然。一名父親帶孩子到餐廳用餐，過程中孩子摔破杯子，遭店家求償150元，沒想到父親事後上網留下一星負評，稱自己明明有跟店家道歉，遭轉傳後讓網友氣炸，直呼台灣奧客真的沒有極限。

網友在臉書《爆料公社》PO出一張一星負評截圖，透過截圖可以看到，這名父親留言「不小心碰倒桌上冰咖啡的玻璃杯，結果破掉了，有跟店家說聲抱歉，結帳還被收150元損壞費」。雖然父親付了錢，但顯然相當忿忿不平，竟呼籲網友「有帶小孩的或是比較粗心會不小心弄倒杯子的，可以考慮去別家用餐，服務生比較會做人」。

轉PO者相當傻眼，大罵根本最壞身教：「為什麼你打破東西卻要店家吸收？」，更直言一般家長都會細心要求店員幫忙把小孩餐具換成不鏽鋼或塑膠，結果自己沒做，打破別人杯子還敢去留一星，真的是丟臉。

文章曝光後也引起許多人批評：「打破杯子還這麼理直氣壯第一次看到」、「好險你不是去故宮，不然一輩子都賠不完」、「這臉皮堪比防彈衣了」、「弄破賠錢不是最基本的嗎」、「道歉有用就不需要警察了啦」、「還真以為消費者最大啊」、「不會教小孩就不要生，不過看來自己教養也不怎樣」、「台灣人日常」、「不愧是最美風景」。