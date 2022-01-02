畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

台北市長柯文哲在2022年元旦到總統府前參加升旗，但一改過去先入府合影，而是直接到現場站定位，由於他就定位時正好碰上三軍儀隊演出，且全場無其他貴賓僅他一人就位，孤單站在廣場上吹寒風，宛如一人在閱兵。總統府事後澄清表示，是防疫考量，由工作人員導引市長先就位，請柯市長見諒。對此，民眾黨祕書長謝立功要求蔡英文總統公開道歉，並追查是否有人故意陷總統於不義。

謝立功昨（1）日在臉書表示，柯P被故意惡整，有人嘲笑、有人同情，並問「如果是你，被人利用元旦升旗典禮變相罰站，你會怎麼想？」他認為，讓一個老實人，曾經在台大急診室救活無數生命的柯文哲醫師，在投身政治後，每天盡心戮力從公、時刻分秒為民，執政黨不能用變相罰站來做為獎賞；而事後總統府出面道歉說明為了防疫，這有點牽強。

謝立功說，這應該不是意外，而是被刻意編排的場景。總統府是多嚴謹的一個「衙門」，多少文職官員，辦過多少慶典，應該是經驗豐富，竟然發生這樣過失，如果一位負責任的國家元首，懂得對人的基本尊重肯定會出面公開道歉。至於民眾黨主席、台北市長柯文哲，也應該有不被罰站的權利。

謝立功並以民眾黨秘書長身分，要求蔡英文總統公開道歉，並追查是否有人故意陷總統於不義。

對此，網友在其PO文下方留言表示，「很少人會相信這次事件是安排不周，多數人認為是刻意排擠」、「這麼嚴重的失職，豈是一句請見諒就可以解決的！」「站10分鐘就算了，站40分鐘有點太超過了」。