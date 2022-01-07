西安市近日爆發新一波疫情，市政當局封城進行全員核酸檢測，卻發生防疫人員與醫院拒絕或延誤民眾就醫導致孕婦流產與病患死亡，事件過程影片上網後引發眾怒，媒體輿論嚴加批評。為這些防疫措施僵化與相關官員顢頇作為，西安市負責防疫的衛生健康委員會7日下午正式公開道歉。

微博@陝西發布今天公布了西安市衛健委召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會的消息，首先自我標榜「西安市本輪疫情以來，市衛生健康委全力做好疫情防控和新冠患者醫療救治工作」，接著歷數今年1月1日以來該市21家定點醫院醫療、救治、檢驗、分娩、化療、看診、住院收治共數十數百人次，另有19家定點醫院又是看診數萬人次，加上急救、檢驗、分娩、化療數千例，並自稱「各區縣、開發區也積極行動，竭盡全力採取各項措施，全力保障群眾看病就醫」。

在這種「竭盡全力」下，西安衛健委副主任張波表示，「西安市是個千萬級人口城市，千萬級人口，發生了各種各樣看病難、就醫難的突出問題，雖然我們全力以赴，還是沒有考慮周全，沒能提供好充足的醫療保障服務，沒有能夠處理好疫情防控和群眾看病就醫需求的矛盾，在此，我們深感愧疚，向全市人民致歉。」

張波接著表示，「我們與其他保障部門將本著人民至上，生命至上的原則，對這段時間群眾反應的就醫看病難問題，進行梳理，查找癥結，梳理堵點、立行立改。要求全市醫療機構優化就醫流程，不能以任何藉口將患者一拒了之。」

據媒體報導，西安封城後，許多市民因各種健康狀況需要醫療救助，但防疫人員卻拒絕放行，有些人了醫院卻被拒絕收治，導致一些急症患者出現死亡、流產等事件，引起大陸社會廣泛批評。事件包括一名老者心絞痛被拒絕醫治而喪命、一名孕期8個月的孕婦因延誤治療而流產，其他更有許多慢性病患者無法就醫取藥，或發生危急狀況而無法獲得醫治。陸媒因此批評，西安封城讓市民無法就醫，政府的管理手段讓人心急如焚，令人失望。