北市警大安分局鄭姓巡佐在敦化南路派出所「第二副所長」任內，疑因個人感情糾紛，委由不知情的鄧姓警員以個人帳號查詢一筆疑似其情敵的特定民眾的個資。大安分局內部稽核得知異常，初步調查發現未有偵辦刑案的案由，自清報請政風室與北檢偵辦，日前檢警搜索約談，北檢複訊後，諭令鄭5萬交保、鄧無保請回。

大安分局傍晚發布新聞稿表示，台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、北市警政風室及大安分局偵辦員警疑涉違反洩密、個人資料保護法等案，於本月3日中午持法院核發搜索票，至前敦化南路派出所鄭姓巡佐副所長目前任職的警備隊、敦南所及住處執行搜索並查扣繫案證物。

經檢察官訊後，諭令鄭姓巡佐5萬元交保、鄧姓警員無保請回。大安分局指出，將深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節予以最嚴厲行政處分並追究相關人員考核監督不周之責。

大安分局強調，秉持「警紀警辦」 、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度徹查到底，絕不寬縱，並查究相關人員考監不周責任，展現淨化團隊決心，以維警譽。